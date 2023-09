OM : le Sénat prêt à se mêler de l’affaire entre Pablo Longoria et les Ultras ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La crise marseillaise et la réunion entre Pablo Longoria et les responsables de groupes Ultras focalise l’attention médiatique. L’affaire est même en train de prendre une tournure politique. Si une enquête de justice va démarrer suite aux plaintes annoncées du président marseillais et du boss des Winners Rachid Zeroual, le sénateur Jean Hingray a écrit un courrier pour l’ouverture d’une commission d’enquête sénatoriale sur l’OM et son environnement.

L’OM utilisé à des fins politiques pour réguler le supporterisme ?

Alors que les élus de Marseille ont davantage parlé en faveur de l’apaisement pour ne pas laisser la situation pourrir davantage, au niveau national les politiques souhaiteraient « se saisir du dossier OM pour réguler le supporterisme en France et en nettoyant tous ses mauvais côtés » selon l’insider La Minute OM.

Par ailleurs, et selon RMC Sport, les dirigeants marseillais auraient été un peu déçus du soutien timide reçu de la part des élus de la ville Benoît Payan et Samia Ghali, très proches des leaders de groupes de supporters et notamment des South Winners.

🚨Le sénateur Jean Hingray demande l'ouverture d'une commission d'enquête au Sénat sur la situation de l'Olympique de Marseille. #TeamOM



📸 (@Tendance75011) pic.twitter.com/MKaBagfhqo — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 23, 2023

