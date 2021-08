OM : le ticket Sampaoli – Longoria veut enflammer la Ligue 1

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

04/07 : OM 3-0 Martigues (N2)

11/07 : OM 2-1 Sète (N1)

15/07 : OM 3-1 Servette FC (SUI)

21/07 : OM 1-1 Braga (POR)

25/07 : OM 1-1 Benfica (POR)

28/07 : OM 2-1 ASSE

31/07 : OM 2-1 Villarreal (ESP)

Buts : Payet (4 buts), Benedetto (3 buts), Kamara, Gerson, De la Fuente, Alvaro, Dieng, Gebreyesus (1 but).

Etant donné son budget (250 M€) - le 2e de Ligue 1 ex-aequo avec l'OL – l'OM n'a pas vraiment le choix et se doit être ambitieux. En remettant au pot et en se séparant de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt a réussi son pari de remettre le football au centre de l'attention à Marseille. Auteur d'un excellent Mercato dans le sens des arrivées, l'excellent Pablo Longoria a fait le reste. Brillant lors des matches de pré-saison, le Marseille de Sampaoli tentera d'imiter celui de son mentor Marcelo Bielsa en enflammant la Canebière.

Considéré comme le meilleur joueur du Brasileiro avant qu'il ne quitte Flamengo pour l'OM, le milieu brésilien était LA grosse exigence de Jorge Sampaoli dans son recrutement. Marseille a donc mis les moyens pour rappeler en Europe le crack de Rio de Janeiro. Après un passage mitigée à l'AS Rome et la Fiorentina (2016-19), Gerson est forcément revanchard. Intéressant lors de la préparation, buteur face au Servette, le joueur de 24 ans aspire à imiter Lucas Paqueta en éclaboussant la Ligue 1 de sa classe...

C'était le gros coup de l'hiver dernier à l'OM et il a vite confirmé toutes les promesses en faisant trembler les filets à dix reprises en 16 apparitions. Mais l'attaquant polonais traine une réputation de joueur fragile, lui qui a raté l'Euro 2021 à cause d'une nouvelle blessure au genou contractée face à Metz lors de l'ultime journée de L1. Une blessure qui rappelle que le « grantatakan » déniché par Pablo Longoria à Naples a aussi vu sa carrière freinée par les pépins physiques.

Alors qu'on le prédestinait à devenir le pendant de Robert Lewandowski après ses débuts réussis à l'Ajax Amsterdam et son transfert en grande pompe à Naples, « Arek » a été victime de ses genoux. Malgré tout considéré comme le buteur le plus racé de Série A avant qu'il rejoigne l'OM avec pour objectif de disputer le championnat d'Europe, Milik a déjà vu sa préparation d'avant-saison 2021-22 tronquée.

Le Polonais n'est revenu au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus que cette semaine et il aura besoin de temps pour retrouver son niveau... En espérant qu'il ne rechute pas une nouvelle fois, lui qui n'a disputé de saison pleine que deux fois dans sa carrière (Ajax 2015-16 et Naples 2018-19).

La présentation de l'OM

Cet été, l'OM a fait preuve de beaucoup d'ambitions dans son Mercato et avance armé vers l'exercice 2021-22. Considéré comme l'un des favoris du championnat, Marseille aura la pression et ne devra pas se manquer dans la course au podium.