OM : le Top 10 des salaires des Marseillais, surprise en tête !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe, qui l'a fait pour chaque club de Ligue 1, a dévoilé le Top 10 des salaire des joueurs de l'Olympique de Marseille en 2023. En tête de ce classement, on retrouve Jordan Veretout. Le milieu de terrain français, arrivé l'été dernier sur les bords de la Canebière en provenance de l'AS Roma, devance légèrement Alexis Sanchez et Eric Bailly. À noter que Vitinha, qui est devenu cet hiver la recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen, a le 9e plus gros salaire de l'OM.