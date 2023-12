OM : le torchon brûle entre Gattuso et Papin !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

En l'emportant contre l'Ajax en Europa League (4-3) pour assurer se qualification, l'OM s'est offert une belle soirée européenne à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un triplé. Le tout en annonçant des changements dans l'organigramme avec Medhi Benatia qui arrive dans un rôle de conseiller sportif et Jean-Pierre Papin qui va désormais entraîner l'équipe réserve.

Des critiques mal accueillies

JPP sera ainsi éloigné de l'équipe professionnelle et selon certaines révélations de La Provence, ce pourrait être le résultat de tensions entre Papin et Gennaro Gattuso. Le quotidien régional croit en effet savoir que le coach italien n'a pas du tout apprécié les propos de Papin sur RMC pour pointer le manque de travail des attaquants en Ligue 1. Gattuso aurait estimé que Papin ciblait Vitinha et Aubameyang, un point de vue partagé par plusieurs membres de l'OM, qui s'en seraient offusqués auprès de Pablo Longoria...

