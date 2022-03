OM : le Vélodrome aux couleurs de l'Ukraine !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L'info est signée France Bleu Provence : le stade Vélodrome sera illuminé aux couleurs de l'Ukraine avant chaque rencontre de l'OM et ce dès dimanche contre l'AS Monaco, afin de montrer un soutien symbolique au peuple ukrainien, attaqué par la Russie.

Les supporters également impliqués

Des messages seront également affichés sur les deux écrans géants du stade, ainsi que sur les habituels panneaux publicitaires. Et les supporters marseillais devraient se joindre à l'opération via des tifos, des banderoles et des drapeaux jaune et bleu.