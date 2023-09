OM : les 3 raisons du retour en grâce de Chancel Mbemba

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Sur le banc lors du premier match de la saison, sur la pelouse du Panathinaikos (0-1), Chancel Mbemba a profité de la suspension de Leonardo Balerdi pour la 1ère journée de championnat contre Reims (2-1) pour faire son retour dans le onze de départ. Le défenseur central a été tellement convaincant que Marcelino ne l'a plus sorti depuis, alors qu'il ne partait pas titulaire dans son esprit.

La défense à quatre lui convient mieux

Ce dimanche, L'Equipe consacre un article au retour en grâce du Congolais, qu'Igor Tudor avait mystérieusement sorti du onze au printemps. Trois points ont permis à Mbemba de retrouver son importance à l'OM. Le premier, c'est le retour à une défense à quatre avec Marcelino. L'ancien de Porto y est plus à l'aise que dans le système à trois avec marquage individuel prôné par Tudor. Ensuite, il y a son rôle de grand frère auprès des jeunes et enfin, son language et ses attitudes de guerrier. Deux choses qui plaisent beaucoup au staff comme à la direction. Sans parler d'un talent évident, bien sûr...

