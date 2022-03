OM : Milik n'est pas un cas isolé, les autres anti Sampaoli du vestiaire identifiés !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Après la défaite de l'OM contre Monaco (0-1) dimanche, RMC fait le point sur les tensions qui plombent actuellement le vestiaire marseillais, où Arkadiusz Milik vit mal son temps de jeu et devrait demander à quitter le club si Jorge Sampaoli restait, la saison prochaine.

Harit, Gueye et Balerdi ont les boules

Selon RMC, le Polonais n'est pas un cas isolé... « D’autres joueurs ont eu du mal à comprendre les choix de Sampaoli, ces derniers temps, notamment Amine Harit, très peu utilisé, ou plus récemment Pape Gueye, en pleine forme après son retour de la CAN, mais barré par Gerson, trop souvent titulaire indiscutable au goût de certains coéquipiers, même si le Brésilien n'est pas le moins performant ces derniers temps. Leo Balerdi pensait également avoir saisi sa chance à plusieurs reprises, notamment lors du match aller face à Qarabag. Il est redevenu remplaçant. » et à RMC d'ajouter : « Le sujet revient souvent dans les discussions entre joueurs. Certains ont depuis longtemps le sentiment qu’il n’ont pas la confiance du coach. Pire, les remplaçants reconnaissent en privé ne pas comprendre les décisions de l’entraîneur pendant la rencontre, quand il faut faire des choix forts pour influer sur un match compliqué. »