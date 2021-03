OM : les attentes élevées de Daniel Riolo avec Jorge Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis son arrivée sur le banc de l'Olympique de Marseille, c'est deux victoires en deux matchs pour Jorge Sampaoli, qui semble donné un nouveau élan au club olympien. Interpellé sur Twitter au sujet de Luis Henrique, le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, a révélé ses attentes avec le nouvel entraîneur de l'OM.

"Si avec Sampaoli on s'amuse autant qu'avec Bielsa, je signe direct"

Marcelo Bielsa Credit Photo - Icon Sport

"Écoute-moi, je dis rien... mais si avec Sampaoli on s'amuse autant qu'avec Bielsa, je signe direct.. Et je le souhaite en plus. Et évidemment que les joueurs vont être meilleurs avec lui !", a tweeté Riolo, qui est un grand fan de Marcelo Bielsa depuis son passage dans la cité phocéenne lors de la saison 2014-2015.