OM : les choix de Tudor, Sanchez, Blanco, Tavares … Les 4 choses à retenir du nul à Brest

Tudor est reparti avec les mêmes mais...

A Brest ce dimanche, Igor Tudor avait choisi de repartir sur le même onze que face à Reims (4-1), laissant Dimitri Payet une nouvelle fois sur le banc comme un choix assumé. « Il y a d'autres joueurs importants sur le banc. Je suis un coach chanceux puisque j'ai un banc important. Mais ça ne veut pas dire que certains ne joueront pas le prochain match », a-t-il notamment déclaré avant le match à Prime Vidéo. Devant, certains qui avaient été plutôt performants face aux Champenois ont été beaucoup moins en réussite à Brest (Ünder sorti à la pause, Milik maladroit...). De quoi bouleverser la hiérarchie dans les prochaines semaines ?

Nuno Tavares voit double, les pistons maillons forts ?

Deuxième match et deuxième but déjà pour le latéral gauche portugais prêté par Arsenal ! Très saignant dans son jeu offensif, Nuno Tavares a profité d'un centre de son homologue à droite Jonathan Clauss pour scorer (38e). Le tandem de piston fait très mal à l'OM et c'est l'une des grosses satisfactions de ce début de saison.

Ruben Blanco décisif

Profitant de l'absence de Pau Lopez, toujours blessé, Ruben Blanco a marqué des points dans les buts de l'OM. S'il a eu la chance d'être sauvé par son poteau sur la tête de Le Douaron (34e), le gardien prêté par le Celta Vigo a été décisif à 1-0, sortant notamment la frappe de Franck Honorat (53e) ou la tête d'Irvin Cardona (79e). Très intéressant même s'il ne peut pas grand chose sur le but de Pierre Lees-Melou (61e).

Alexis Sanchez, 45 minutes en attendant mieux

Rentré à la pause et très attendu, le Chilien a montré beaucoup d'envie à son entrée sur le terrain à Francis-Le-Blé. De l'envie certes mais aussi beaucoup d'imprécision et des pertes de balle qui auraient pu coûter cher. Sanchez est encore loin de son top niveau même si sur ses prises de balle, ça transpire la grande classe ...