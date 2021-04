OM : les images terrifiantes des violences subies par Bernard Tapie

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le coupe Tapie a été molesté samedi à son domicile de la région parisienne. Selon RTL, quatre individus les ont frappés et ligotés avant de repartir avec leur butin, dont le montant n'a pas été communiqué. « On ne peut pas parler, ce n'est pas possible », a déclaré Dominique Tapie au micro de la radio. On s'en sort avec beaucoup d'hématomes. »

Le couple Tapie aux visages tuméfiés

Blessée pendant la séquestration, cette dernière a été transportée à l'hôpital. De son côté, Bernard Tapie a refusé d'être pris en charge. La police judiciaire de Versailles mène désormais les investigations pour vol aggravé avec violences et séquestration. En attendant, les images des violences subies par le couple ont fuité. On peut notamment voir plusieurs hématomes sur les visages tuméfiés des deux victimes.