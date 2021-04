OM : les incidents de la Commanderie laissent un traumatisme dans le vestiaire

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le samedi 30 janvier 2021 reste une date marquante dans la saison de l'OM. En effet, c'est ce jour-là qu'une horde de supporters en colère a fait irruption à la Commanderie pour réclamer des comptes aux joueurs et à l'entraîneur André Villas-Boas avant d'affronter le Stade Rennais. Une attaque « inacceptable » et un « déchaînement de violence injustifiable » selon le communiqué publié alors par l'OM.

« On a dépassé certaines limites »

Ce conflit, qui s'était durci par la suite, a provoqué de gros remous en interne avec à la clé une réorganisation de l'organigramme et la mise en retrait de Jacques-Henri Eyraud, devenu « persona non grata » pour les supporters.

Du côté des joueurs, on se garde bien de trop commenter les évènements de cette journée compliquée. Dans un entretien à Maritima, et plus de deux mois après les faits, Valentin Rongier est revenu sur cet épisode de triste mémoire qui en a choqué plus d'un... Dont l'ancien Nantais :

« On sait que l’OM, c’est particulier. C’est aussi pour ça que je suis venu ici. On ne va pas revenir sur ce qu’il s’est passé à la Commanderie. Chacun sait ce qu’il ne s’est pas bien passé. Nous, on a notre part de responsabilité étant donné que l’on n’a pas donné satisfaction sur le terrain. C’est l’OM avec son côté magnifique avec la saison dernière où tout le monde était avec nous parce qu’on gagnait les matchs. Et là, c’est à nous de faire le dos rond et accepter les critiques parce qu’on n’a pas donné satisfaction. Il y a beaucoup de critiques qui étaient mérités mais on a dépassé certaines limites ».