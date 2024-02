OM : les Marseillais frappés par un étrange virus avant Brest ?

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Le scénario se répète inlassablement : l’OM sait mener au score mais se fait le plus souvent reprendre sur le gong. Hier, ce phénomène inquiétant s’est produit contre le Shakhtar Donetsk (2-2) et commence à épuiser un certain Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans).

« C’est comme un virus »

« Ça commence à rendre fou de faire des efforts, de pouvoir mener au score et d'encaisser des buts derrière, a soufflé le Gabonais de l’OM au micro de RMC Sport. C’est comme un virus. Pour l’enlever, il faut forcément avoir une prise de conscience et se bouger le cul. Tout le monde est conscient qu’on peut faire 10 fois mieux. C'est toute l'équipe qui est en faute. Moi le premier. »

