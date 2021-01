OM : les supporters manifestent contre Eyraud, la police intervient

En cette période de huis clos dus à la pandémie, les supporters français n'ont qu'un moyen de se faire entendre : avant les matches. A Nantes, lors des deux dernières parties à la Beaujoire avant celle de ce soir, les ultras défilaient pour réclamer le départ du propriétaire, Waldemar Kita. Ce soir, c'est au tour des Marseillais de craquer des fumigènes et de lancer des chants hostiles avant une partie.

Les supporters veulent la tête de JHE

Le journaliste de La Provence (et ancien de But!) Fabrice Lamperti a publié une vidéo sur son compte Twitter montrant des supporters marseillais sur le parvis de Jean-Bouin, chantant des chants hostiles à Jacques-Henri Eyraud, le tout accompagné de fumigènes et même de feux d'artifices ! La police a dû intervenir pour disperser ce rassemblement.

La colère contre Jacques-Henri Eyraud, déjà vive depuis deux ans, est montée de plusieurs niveaux ces derniers jours après son interview dans laquelle il expliquait qu'il n'était pas bon d'avoir des supporters salariés à l'OM. D'anciens employés, cités par La Provence, ont confirmé que l'homme d'affaires était plutôt du genre à évacuer toute passion au sein du club. Ses origines parisiennes lui sont évidemment revenues en pleine tête sur les réseaux sociaux et des stickers contre lui sont collés dans toute la ville, d'où la manifestation de ce soir, qui ne devrait pas être la dernière…