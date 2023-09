OM : les Tops et les Flops de la défaite à Monaco

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les TOPS

Ndiaye

Il a fallu 31 secondes pour que l'OM version Gennaro Gattuso marque. Et c'est Ndiaye qui a ouvert le score à Louis II, avec l'aide du poteau, sur un centre d'Aubameyang. L'ancien joueur de Sheffield United s'est ensuite mué en passeur décisif avec un super centre pour Samuel Gigot. Mais il a dû sortir en début de deuxième mi-temps, en boitillant, remplacé par Harit, peu en vue.

Gigot

Un peu statique sur l'égalisation d'Akliouche, le défenseur central s'est vite fait pardonner en marquant le second but olympien d'une belle reprise, avec sang froid. Un vrai but d'attaquant. Et il a coupé beaucoup d'actions de l'ASM. Le meilleur défenseur marseillais, et de loin...

Lopez

Le portier espagnol s'est incliné sur les deux premières frappes monégasques mais difficile de le lui reprocher. Il a réalisé un double arrêt devant Akliouche (25e) et mis en échec Balogun (34e). Avant de céder encore sur un nouveau but d'Akliouche, où il aurait peut-être pu mieux faire cette fois-ci. Puis de remporter un nouveau duel devant Ben Yedder. Sans lui, l'addition aurait pu être plus salée.

Les FLOPS

Correa

L'ancien de l'Inter Milan était titulaire pour la première de Gattuso, à gauche. Mais il n'a pas pesé. Averti pour un geste d'agacement sur Singo (54e), on l'a un peu plus vu au retour des vestiaires mais il n'a pas senti les coups jusq'à son remplacement par Sarr. Inquiétant...

Rongier et Veretout

Devant la défense, la doublette d'anciens nantais n'a pas assuré un très bon premier rideau. On a un peu trop vu Akliouche. Peuvent mieux faire. Idem pour Ounahi. Le Marocain, boudé par Marcelino, a donné du liant au jeu de l'OM et du rythme. Mais il a peu ratissé et le 4-3-3 de Gattuso a pris l'eau.

Mbemba

Souvent en retard dans ses interventions, le Congolais est passé à côté de son match. Loin de son meilleur niveau.

Vitinha

Le Portugais a accumulé les mauvais choix à son entrée en jeu. Hors sujet.

