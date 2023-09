OM : les Ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Ce mardi, en début d’après-midi et avant les derniers coups de théâtre marseillais, Raphaël Nouet a évoqué l’actualité brûlante à l’OM. Un Marseille en feu depuis que les Ultras ont rencontré les dirigeants en réclamant leur départ.

Entre un Pablo Longoria qui a songé à démissionner, la « vraie-fausse » démission de Marcelino, c’est déjà la crise à Marseille. Une crise qui ulcère notre Raphaël Nouet national qui, pendant presque sept minutes, tire à la sulfateuse sur Rachid Zeroual et les South Winners.

Pour résumer

Spécialiste de l’OM à But ! Football Club, Raphaël Nouet s’est fendu d’un long coup de gueule contre les Ultras après leur attitude lundi lors de la réunion avec les dirigeants phocéens. Notre fan invétéré de l’OM a de plus en plus de mal avec les South Winners et Rachid Zeroual, dont il juge le pouvoir déraisonnable.