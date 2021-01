Ce samedi soir (21 heures), l'OM défie le Stade Rennais pour ce qui pourrait être l'une des dernières chances pour le club phocéen d'accrocher le Top 5. Déjà lourdée pour le podium, l'équipe d'André Villas-Boas pourrait se retrouver encore plus distancée en cas de quatrième défaite de rang. Surtout que Rennes semble le rival le plus accessible pour Marseille dans la course à l'Europa League.

Une action collective a déjà démarré

Face à cette situation de crise, la colère n'en finit plus de monter chez les supporters. S'ils sont privés de stade à cause de la crise sanitaire du Covid-19 et des huis-clos généralisés, les groupes de supporters olympiens continuent d'imaginer des actions « coup de poing » plus seulement limitées aux banderoles acerbes visibles en ville, dans le stade ou à la Commanderie. Ce samedi, le bâchage a déjà démarré :

OM-Rennes approche. Nouveau bâchage en cours à Marseille. Avec un énième message pour @jheyraud et la direction du club @OMLaProvence pic.twitter.com/RXluYFydop — Fabrice Lamperti (@gouffa83) January 30, 2021

Comme le rapporte L'Equipe, les groupes de supporters – qui ont boycotté la présentation des vœux de Jacques-Henri Eyraud – se sont réunis mardi dernier afin de coordonner leurs actions. Remontés contre les joueurs, le staff et les dirigeants, les fans de l'OM ne seront calmés qu'avec des victoires...