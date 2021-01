OM : Lewandowski a un lien très particulier avec Marseille

L'OM a joué un rôle majeur dans la carrière de Robert Lewandowski. C'est ce que révèle le Polonais dans The Players' Tribune. Lewandowski raconte avoir eu un déclic au Borussia Dortmund suite à une discussion avec son entraîneur Jürgen Klopp, en 2011, après une défaite à Marseille (0-3)...

« Un tournant pour moi »

« Je ne me rappelle pas de tout ce qu'il m'a dit, parce que mon allemand n'était pas optimal. Mais grâce aux quelques mots que je connaissais et à son langage corporel, nous nous sommes compris. Nous avons eu une excellente discussion. Trois jours après, j'ai marqué un coup du chapeau et délivré une passe décisive », raconte Lewandowski, dix ans plus tard. Quelques jours après la défaite au Vélodrome, le Polonais avait été impliqué sur les quatre buts inscrits par le Borussia contre Augsbourg (4-0). « Ça a été un tournant pour moi. C'était un problème mental. Une sorte de blocage. Je pense que cela avait quelque chose à voir avec mon père. À l'époque, je n'y pensais pas. Mais maintenant, je me rends compte que ma conversation avec Jürgen était comme une de celles que j'aurais aimé avoir avec mon père. Une de celles que je n'avais pas pu avoir depuis de très nombreuses années. Je pouvais parler à Jürgen de n'importe quoi. Je pouvais lui faire confiance. C'est un père de famille, et il a tellement d'empathie pour ce qui se passe dans votre vie privée... »