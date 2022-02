OM : Lirola, Guendouzi, Payet, Gerson... ils ont déçu contre Clermont !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Deux semaines après sa victoire contre Angers (5-2), trois jours après celle contre Qarabag (3-1) à domicile, on pensait que l'OM allait enchaîner au Vélodrome contre Clermont. Raté... C'était oublier que le SCO a mené 2-0 et aurait pu reprendre l'avantage à 2-2, ce qui aurait tout changé. Ou que les Azéri ont été plus proches de revenir à 2-2 que d'en prendre un troisième jeudi. Cette saison à domicile, l'OM vit toujours le même scénario avec une grosse domination, souvent stérile, et des contres qui tuent. Si en plus certains cadres déraillent, ça donne le scénario de ce soir. Voici quatre joueurs importants passés au travers.

Dimitri Payet : il est clairement sur les rotules. Ou plus inspiré. Qu'importe, finalement, l'important, c'est que lorsqu'il n'est pas inspiré, son équipe ne l'est pas non plus. Nous avons milité pour un repos forcé jusque début mars. Sampaoli en a décidé autrement et, ce soir, il peut regretter son choix. Bien pris par les Clermontois, Payet n'a même pas brillé sur les coups de pied arrêtés, à l'image de ce coup franc expédié au troisième poteau à la 69e minute. Et sinon, Amine Harit va bien ?

Guendouzi aussi tire la langue

Mattéo Guendouzi : lui aussi est à bout de souffle. Ca se voit peut-être moins parce qu'il continue de courir partout mais il lui manque la lucidité nécessaire pour faire la passe qui tue dans les trente derniers mètres. Symbole de ce manque de spontanéité : en deuxième période, il a hérité d'un bon ballon dans les six mètres clermontois. Au lieu de tirer tout de suite, il a fait une touche pour se mettre en meilleure position et a été contré. Il a pourtant été laissé au repos contre Qarabag jeudi mais, visiblement, il aurait besoin de souffler encore plus !

Pol Lirola : on a eu envie d'être indulgent avec lui, de ne pas tomber dans les critiques systématiques des supporters à son encontre, qui ne comprennent pas sa différence de niveau par rapport à la saison passée, quand il n'était que prêté. C'est vrai, c'est dur de jouer latéral droit dans le schéma de Jorge Sampaoli et avec Cengiz Ünder et son replacement aléatoire devant. Mais là, on le sent perdu, en manque de confiance. Il apporte trop peu de solutions. Dans des matches comme celui de ce soir, son apport est pourtant vital. Pour dire à quel point il est dans le dur, on a trouvé Sead Kolasinac, son pendant à gauche, meilleur !

Cengiz Ünder : sa volée magnifique contre Angers ne saurait faire oublier qu'il est beaucoup moins décisif que lors de la première partie de saison. Cela parce que tout le monde a compris qu'il ne pense qu'à se mettre sur son pied gauche pour tenter un enroulé dans le petit filet opposé. Plus d'altruisme et plus de centres seraient les bienvenus ! Ou alors un replacement. S'il se décidait à reposer Payet, Sampaoli pourrait aligner le Turc dans l'axe et titulariser Dieng à droite, par exemple.

Très sollicité ce soir, Ouparine Djoco permet au @ClermontFoot de tenir bon pour l'instant 📸#OMCF63 (0-1) pic.twitter.com/TsYJjfzbip — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 20, 2022