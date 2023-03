OM : Longoria a imposé une ligne de conduite pour sortir de la crise

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

En quatre jours, l'OM a vu ses deux ambitieux objectifs de la saison s'envoler. Battu au Vélodrome (0-3) dimanche, il pointe désormais à onze points de Paris et peut dire adieu au titre en L1. Mais le plus dur à digérer a été cette élimination de la Coupe de France contre Annecy (2-2, 6 t.a.b. à 7) mercredi. En crise, le club phocéen l'est assurément au moment de se déplacer à Rennes ce dimanche soir. Et pourtant, on n'a pas entendu Pablo Longoria...

Selon Le Journal du Dimanche, c'est une stratégie pensée. Le président marseillais a pris le temps d'analyser la meilleure marche à suivre après une telle déconvenue et il a estimé que le mieux était de ne pas ruer dans les brancards. "Après des échanges informels jeudi et vendredi, le président a jugé qu'un message agressif en interne ne servirait à rien, peut-on lire dans l'hebdomadaire. Il pense que tous ses collaborateurs sont assez intelligents pour savoir que la semaine écoulée a été inadmissible. Ses interlocuteurs l'ont trouvé optimiste. A condition que l'équipe rejoue à 100% et transforme l'échec en "rage de vaincre", comme l'espère Tudor."