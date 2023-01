OM : Longoria a poussé un coup de gueule après Monaco

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

On jouait la 73e minute de ce choc entre l'OM et Monaco quand, sur un corner, Leonardo Balerdi a expédié une tête sur la barre asémiste. Le ballon est revenu dans les pieds de Sead Kolasinac, au point de pénalty. Le défenseur bosnien a contrôlé et frappé du gauche au-dessus. Mais juste après avoir exécuté son geste, un Monégasque lui a écrasé la cheville. L'arbitre a jugé que le coup ayant été donné après l'action, il n'y avait pas de raison de consulter la VAR ou de siffler faute.

Cette décision n'a pas été comprise par Pablo Longoria. Une caméra dans les travées du Vélodrome montre le président marseillais en train de piquer une grosse colère, invectivant le corps arbitral. Amine Harit, qui est blessé et suit les matches devant sa télévision, a également publié un message s'étonnant que la VAR n'ayant pas été appelée sur ce cas.