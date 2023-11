OM : Longoria a recalé un grand entraîneur

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Dans un entretien accordé à RMC Sport, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a fait son mea-culpa sur son choix d'avoir remplacer Igor Tudor par Marcelino. "Je dois faire de l’autocritique. C’est une erreur de notre côté, je le prends personnellement, de ne pas assez analyser. J’ai minimisé l’impact dans la transition d’un style de jeu à un autre."

Mazzarri a été proposé à l'OM pour l'après-Tudor !

Présent ce mardi soir sur le plateau de l'émission l'After Foot sur RMC Sport, l'agent français, Yvan Le Mée, a révélé avoir proposé Walter Mazzarri à l'OM cet été. "J’avais proposé Walter Mazzarri, qui jouait en 3-5-2. Mais visiblement, Naples doit être plus con que nous et l’a signé aujourd’hui. On a même fait un entretien pour Mazzarri. Pourquoi ça ne l’a pas fait ? Il faut demander à Monsieur mea culpa (Pablo Longoria)."

🎙 @YvanLeMee : "J'avais proposé Mazzari à l'OM, qui jouait en 3-5-2. On a même fait un entretien pour Mazzari."



- "Et alors, pourquoi ça l'a pas fait ?"



- "Faut demander à monsieur mea culpa..." pic.twitter.com/Ms71oZSm51 — After Foot RMC (@AfterRMC) November 15, 2023

