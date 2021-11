OM : Longoria a réussi l'une des missions les plus périlleuses confiée par McCourt

Zapping But! Football Club

Nommé président de l'OM en février dernier avec l'objectif de remettre le football au centre de l'attention et surtout de renouer le dialogue avec les supporters, Pablo Longoria a réussi sa mission auprès de Frank McCourt.

Non seulement l'Espagnol a, par sa connaissance du foot, réalisé un Mercato que beaucoup considèrent comme réussi... Mais il a aussi tranché avec la difficile période Jacques-Henri Eyraud où chaque événement était prétexte à un conflit avec les supporters.

Adoubé publiquement par les Ultras

Calmés, les Ultras saluent d'ailleurs le travail de Pablo Longoria, passionné au point de rendre visite aux Winners et au Commando Ultras lors de la confection d'un tifo avant le Clasico face au PSG. Dans la Provence, Christian Cataldo, porte-parole des Dodger's, confirme le respect qui s'est noué entre l'ancien responsable du recrutement et les plus fervents supporters : « Il connait le vrai foot, pas celui qu'on joue sur la Nintendo. Il est latin et a compris Marseille. Il s'est tout de suite adapté, il a tout compris. (...) Depuis le grand tremblement de terre, on dirait que les choses s'améliorent et on sent des perspectives arriver ».