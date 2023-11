OM : Longoria a vendu la mèche à Gattuso sur la vente du club

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

L’OM est dans le dur. En pleine marasme sportif (9e de Ligue 1), le club phocéen a de plus entamé une profonde refonte de son organigramme et vient de virer Fabrice Vandeputte, l’entraîneur de la réserve, suite à ses mauvais résultats. De son côté, l’arrivée de Mehdi Benatia est toujours d’actualité et pourrait convaincre Pablo Longoria de rester.

Longoria dément les rumeurs de vente à Gattuso

Dans le flou à l’heure actuelle malgré un discours public de façade, le président de l’OM pourrait-il être concerné par la vente éventuelle du club ? Les dernières rumeurs vont bon train à ce sujet, au point d’être arrivées aux oreilles de Gennaro Gattuso. « Il voit fuser les sempiternelles rumeurs de vente du club, invariablement démenties par Longoria », fait savoir L’Équipe. Jusqu’à quand ?

Podcast Men's Up Life