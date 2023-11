OM : Longoria a vrillé, McCourt s'agace... la vente du club s'accélère !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Si une frange des supporters de l’OM se demande régulièrement où est Frank McCourt, la question peut désormais aussi se poser au sujet de Pablo Longoria. « Longoria est là, mais il n'est plus là », explique-t-on en interne à La Provence. « Il a vrillé », glisse de son côté un proche du président de l’OM. Ce mutisme et cette discrétion sont-ils autant de signaux d’une vente du club à venir ?

« Pablo Longoria devient un nouveau Frank McCourt, il n’y a plus de son, plus de lumière, en privé. J'ai eu David Berger au téléphone, c’est un journaliste très fiable, et il n’est pas là pour le buzz, il n’a pas de réseaux sociaux, appuie Thibaud Vézirian sur Team Football. Lui aussi, il a remarqué que Frank McCourt est aux abonnés absents, toujours pas de petits mots, même si ça nous aurait fait sourire, toujours pas de démenti ou quoi que ce soit. La cellule com’ de l’OM est aussi perdue face à la situation, on est vraiment sur une fin d’époque, je ne vois pas comment cela serait possible autrement. Pourquoi ne voit-on plus du tout Longoria ? Soit cela sent l’officialisation de la vente de l’OM, soit il est extrêmement marqué encore par les menaces, les intimidations, et il ne sait plus comment se sortir de cela, soit il est lessivé par les doubles casquettes de président-directeur sportif, qu’il aurait dû porter quelques mois, et cela fait deux ans et demi… »

Le clan McCourt dément mais...

Du côté de l’OM, on préfère rester prudent. « Mc Court vous répétera aussi qu'il n'a aucune intention de vendre le club (ce que nous a rappelé sa garde rapprochée hier). Mais alors, pourquoi le conserve-t-il, au juste, si c'est pour le laisser sombrer de la sorte ? On aimerait bien le savoir », conclut le quotidien provençal dans un billet sibyllin.

