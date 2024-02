OM : Longoria aurait enterré la hache de guerre avec l'UNFP

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Pendant sa conférence de presse de présentation de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a été interrogé sur le communiqué publié par l'UNFP lundi, en réaction aux critiques de Mehdi Benatia à l'encontre de Jonathan Clauss. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le président de l'OM était remonté ! "Je n'ai pas apprécié le communiqué de l'UNFP. Dans la vie, il faut être sérieux. Un communiqué ne s'écrit pas comme ça. Être sérieux, c'est répondre au téléphone. J'ai appelé trois fois pour éclaircir la situation, il n'y a pas eu de réponse. Être sérieux, c'est aussi écouter toutes les parties. Il ne faut pas essayer de profiter d'une mauvaise situation sportive, ce n'est pas respectueux."

"Échanges très constructifs et affaire classée"

Cette sortie a eu le don de faire réagir le syndicat des joueurs. Selon le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti, "le président de l’OM et le syndicat des joueurs ont fini par se parler. Échanges très constructifs et affaire classée, précise-t-on". Un problème de moins pour l'OM et son président, qui a redit que l'attitude de Jonathan Clauss était loin d'être irréprochable depuis quelque temps déjà...

