OM : Longoria clarifie son avenir et clame son amour de Marseille

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Une rumeur de moins à l'OM. Alors que son nom était évoqué à la Juventus Turin, Pablo Longoria s'est montré très clair dans un entretien accordé au Figaro. Non, le président marseillais ne quittera pas le club phocéen dans les prochaines semaines. C'est clair, net et précis.

"Jamais je ne quitterais l'OM. Peut-être qu'un jour le propriétaire (Frank McCourt) perdra sa confiance en moi. Mais je n'ai pas envie de m'en aller. Et je ne crois pas qu'un président de l'OM puisse partir d'ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l'institution, qui est plus grande que Pablo Longoria. Avoir un projet ambitieux à Marseille, une ville de football, c'est encore plus stimulant que partout ailleurs. Après, comme la vie, le football est fait de plaisir, de joie et de déception."

Dont acte.