OM : Vitinha et Ounahi se sont présentés, Longoria se livre sur le Mercato !

Longoria fait le bilan du mercato

« Je n'aime pas le terme de marché d'opportunités, pour moi le mercato d'hiver est un marché de réparation. Notre objectif était de se renforcer. On a changé de projet de jeu cet été, il fallait rééquilibrer l'effectif. Les trois joueurs qui sont arrivés sont adaptés à jouer dans notre système de jeu. Azzedine et Victor sont jeunes, ils auront besoin d'une période d'adaptation. On veut une identité collective forte. On veut aussi créer de la valeur. »

« Sur la situation financière, ce n'est pas qu'on a changé de dimension, on fait avec les moyens qu'on a, avec une situation économique qu'on a stabilisé, d'avoir la même avant et après le mercato. Et on a renforcé l'équipe. »

Longoria sur le départ de Dieng

« Notre intention était de prolonger Bamba Dieng. L'offre de Lorient nous a été transmise [et le joueur voulait partir]. Dans ces moments, c'est une opération qui convient à tout le monde, on a vendu à un prix supérieur que ce qu'on aurait pu faire à l'été. »

Longoria sur le recrutement d’Ounahi

« C'est important pour nous de recruter des joueurs de Ligue 1, pour la connaissance du championnat. On le suivait depuis longtemps. Je crois que c'est un joueur spécial, de talent, avec la capacité de déséquilibre qu'il a. Pour renforcer l'effectif, c'était nécessaire de trouver un joueur de percussion, avec de la conduite de balle. »

Longoria sur le recrutement de Vitinha

« Un des joueurs avec les qualités physiques les plus importante. Accélération, vitesse de pointe... Il a la capacité de s'adapter à différentes compétitions, au Portugal et en Ligue Europa. »

« Dans des différentes conversations qu'on a eues dans les derniers mois, sa mentalité est spéciale. Il a la volonté de travailler, de s'imposer et l'humilité. Ce sont des choses qui sont très importantes pour son profil. C'est une recrue recherchée. Avec le départ de Dieng, on voulait un numéro 9 qui peut profiter des espaces et s'imposer dans les duels. »

Vitinha voulait absolument signer à l’OM

« Je suis très heureux d'être ici ! L'OM, c'était mon premier choix. C'est un grand club, historique. J'ai eu toute la confiance du président. Ils ont fait le maximum pour que je vienne, c’était un choix facile. J'espère pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs. »

Vitinha sur son statut de joueur le plus cher de l’Histoire de l’OM

« Ce n'est pas quelque chose de difficile pour moi. Je ressens une énorme fierté. Un club qui ait donné tant pour obtenir un joueur, qui a tant voulu que je vienne chez eux... C'est une grande fierté. Je vais donner le maximum. »

Vitinha sur les coulisses de son arrivée

« Je connais déjà bien ce club. J'ai des membres de la famille qui habitent en France, qui m'ont donné des informations sur le club. J'ai parlé aussi avec Nuno Tavares, qui m'a donné une vision de l'intérieur du club. J'ai bien entendu parlé avec le président et le directeur sportif. »

« Les premières impressions à l'entraînement étaient vraiment très bonnes. J'ai été bien reçu, bien accueilli par le staff et mes collègues. Je ne suis pas encore adapté à 100%, mais tout est très facile. Je connais la pression qui existe à domicile, c'est aussi une raison de ma venue. »

« Concernant les supporters, mon objectif est de répondre à leurs exigences, je veux qu'ils soient satisfaits. De grands joueurs sont passés ici, je veux faire comme eux, voire mieux. »

Ounahi sur son choix de signer à l’OM

« Le président, j'ai eu une discussion avec lui pendant la Coupe du monde. Il m'a parlé du club, il m'a expliqué vouloir que je vienne à l'OM. J'avais des discussions très avancées avec des clubs italiens et anglais. Mais j'ai choisi l'OM parce que c'est l'un des grands clubs en Europe, le plus grand en France, le seul qui a gagné la Ligue des champions. »

« Amine dès qu'il est arrivé au Qatar, il m'a dit direct il faut que tu viennes à l'OM ! Il m'a bien parlé du groupe, du club, de la ville. C'est un frère pour moi. J'ai hâte qu'il revienne et de jouer avec lui. Il a eu un vrai rôle sur ce transfert. »

Ounahi est là pour gagner des titres !

« Cette ville mérite un titre, quand on voit les supporteurs qui sont toujours là derrière l'équipe. On ne veut pas parler du titre car c'est un peu tôt, on verra à la fin de la saison si on peut accrocher quelque chose Le club est à l'image des matchs que je regarde à Casablanca. C'est ce que j'aime dans le foot. Ça vit football, à domicile c'est toujours plein. L'OM est à l'image du Maroc. Dima Marseille ! »

Des propos rapportés par RMC Sport et Le Phocéen.