OM : Longoria fixe l'objectif en Ligue des Champions

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

En marge des présentations d'Issa Kaboré, Eric Bailly et Amine Harit face à la presse, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s'est exprimé sur les ambitions de son club en Ligue des Champions où les hommes d'Igor Tudor affronteront Tottenham, l'Eintracht Francfort et le Sporting Portugal en phase de groupes.

Podcast Men's Up Life

"On veut réduire l'écart entre nous et les grands clubs"

"On veut se qualifier de manière régulière à la Ligue des Champions, c'est l’objectif numéro un de la saison. Le numéro 2, c’est du fait de participer à la compétition la plus prestigieuse, il faut être à la hauteur des attentes. Un groupe abordable ? C’est un groupe ouvert, mais il faut se rappeler les résultats récents de nos adversaires. On veut être compétitif. La compétition, c’est match après match. Six matchs, il faut jouer avec la calculette, des bonnes prestations à la maison, être compétitif à l’extérieur. On a des ambitions. On veut recruter des joueurs avec de l’expérience dans cette compétition, et avec notre nouvelle idée de jeu, on veut réduire l’écart entre nous et les grands clubs. On a toujours cette mentalité match après match."

🎙 Suivez la conférence de presse de présentation d’𝗜𝘀𝗮𝗮 𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́, 𝗘́𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 et 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁 en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 5, 2022

Pour résumer Sans donner d'objectif de résultats, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a confié qu'il voulait que son équipe soit à hauteur des attentes en Ligue des Champions.

Fabien Chorlet

Rédacteur