OM : Longoria lâche ses vérités sur Marcelino et remercie Gattuso

Avant le huitième aller de Ligue Europa qui oppose l'OM à Villarreal, marqué par le retour au Vélodrome de Marcelino, Pablo Longoria s'est confié au média espagnol AS. Il en a profité pour évoquer sa détermination à réussir à Marseille. "Je suis déterminé à construire un projet ici, a-t-il glissé. Un projet de stabilité, un projet qui nous permettra d'avoir cette stabilité managériale et d'avoir une idée du jeu bien définie. Tout ce qui s'est passé vous donne la détermination et la force d'en faire un projet pérenne, avec un modèle de jeu à long terme. Nous avons l'un des meilleurs effectifs que Marseille ait eu ces dernières saisons. J'en suis absolument convaincu. Je pense qu'il y avait des éléments qui manquaient auparavant pour pouvoir fonctionner en tant qu'équipe."

"Je remercierai toujours, toujours, toujours Gattuso"

Concernant, Marcelino, Longoria a confirmé que lors de la réunion houleuse avec les supporters, le 18 septembre, des menaces avaient été proférées, mais qu'il ne s'agissait pas de menaces de mort. "Je pense que certaines des déclarations qu'il a faites ont été sorties de leur contexte." Et à lui d'ajouter, sur le départ de Gattuso... "Je remercierai toujours, toujours, toujours Gattuso pour le courage et la détermination qu'il a eus à venir dans ces moments difficiles et pour l'énergie qu'il a transmise à tout le monde à l'intérieur du club. L'arrivée de Gattuso a servi à donner de l'énergie à toutes les personnes qui étaient en contact avec l'équipe. Personne ne peut le nier."

