OM - Mercato : Longoria maintient Larguet et nomme deux autres piliers pour son projet

L’OM se réorganise autour de Pablo Longoria. Selon un communiqué en fin de matinée, le président du club phocéen nomme trois hommes pour mener son projet : Nasser Larguet (Directeur du Centre de Formation), David Friio (Directeur Technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting) et enfin Matthieu Bouchepillon (Directeur de la Performance en charge de la collecte et de l’analyse des données techniques).

Cette annonce met donc fin à un départ de prématuré de Larguet, annoncé pourtant avec insistance du côté du SM Caen. Par ailleurs, cette commission technique créée aura pour mission le pilotage de l’ensemble des départements sportifs, de la pré-formation aux équipes professionnelles.

« Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l’ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif, assure Longoria. La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM. »