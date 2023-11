OM : Longoria, menaces de mort, le bus contre l'OL, Rachid Zeroual assène ses vérités

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce sont nos confrères de RMC qui ont eu la bonne idée d'obtenir ses réflexions. Car depuis des semaines, désormais, le leader des Winners, Rachid Zeroual, était fréquemment évoqué sans que jamais on ne connaisse son point de vue. C'est chose faite.

La réunion avec Pablo Longoria

"il y a eu des critiques sur les dix euros en plus pour l’abonnement, les reproches par rapport à Ajaccio, et le plus sensible était le cas du Campus. J’ai pris cette affaire à cœur, car quand les parents viennent vous voir les larmes aux yeux, au bord de la crise de nerfs, en tant que marseillais ça ne peut pas vous laisser insensible. J’avais d’ailleurs amené des parents lors de cette réunion. Pedro (Iriondo, alors directeur général, NDLR) aurait dû s’occuper de ce dossier mais ils ont dénigré les familles et les parents. Mais lors de notre dernier rendez-vous, je lui ai surtout demandé de démentir que je l’aurais menacé de mort. Jamais de la vie. Je ne serais pas en face de vous si je l’avais menacé de mort. Avec toutes ces accusations, j’ai plus l’impression qu’on essaye de me décrédibiliser, de me museler et de m’isoler."

Les incidents avant OM-OL

"Je ne supporte pas ce qui s’est passé contre Lyon. Attaquer un bus de joueurs et voir l’état dans lequel était l’entraîneur, je n’ai jamais vu ça de ma vie. Il y a une montée de violence, il y a aussi des supporters marseillais lambda qui se font agresser dans certaines tribunes, et je n’aurais jamais cru que ça débarque à ce point autour des stades, encore moins de cette manière-là. On parle d’indépendants, moi je vais dire que ce sont des extrémistes. Ce sont des fadas, des gens qui s’emparent de nos tribunes, qui sont camouflés, qui appartiennent ou pas à un groupe. Ils sont peut-être parfois abonnés au stade mais alors ils choisissent bien leur groupe, fuient le noyau des associations de supporters et restent à la marge pour qu’on ne les voit sur les caméras, que personne n’affiche leur nom ou leur visage. Les autorités ont tellement tapé sur les groupes de supporters, qu’on en oublie leur rôle majeur."

🚨 En exclusivité pour RMC Sport, le leader des South Winners, Rachid Zeroual, s’exprime pour la première fois depuis qu’il a renoué le contact avec le président de l’OM, Pablo Longoria.https://t.co/DIUWYqnR8J — RMC Sport (@RMCsport) November 6, 2023

