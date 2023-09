OM : Longoria met un gros coup de pression au RC Lens, au LOSC et au Stade Rennais

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Pablo Longoria se sent pousser des ailes et semble prêt à s’ériger comme le nouveau porte-voix du football français. Fraîchement élu au comité exécutif de l’association européenne des clubs, le président de l’OM a insisté sur la nécessite de la France de conserver son 5e rang à l’indice UEFA pour bénéficier de plus généreuses retombées financières. Le PSG, le RC Lens (Ligue des champions), l’OM, Rennes, Toulouse (Ligue Europa) et le LOSC (Conference League) joueront ainsi pour leurs propres ambitions mais aussi les intérêts de la Ligue 1. « Naturellement la nouvelle répartition est intéressante, souligne Longoria. Il y a aussi une augmentation du niveau de la solidarité dans la répartition des droits TV. Ce sont des bonnes nouvelles pour la croissance du football français. On doit tenir cette cinquième position importante pour tout ce nouveau cycle des compétitions. »

Les droits TV hantent Longoria

Le président de l’OM s’est prononcé sur un autre sujet, lié par ricochet à la compétitivité des clubs français en Europe : le prochain appel d’offres des droits TV en Ligue 1. « On reste positif, on doit travailler tous ensemble, on doit être fort comme mouvement, comme championnat. Tous les clubs doivent travailler ensemble avec beaucoup de positivité pour chercher à augmenter la valeur du produit, a-t-il insisté. Moi aussi comme président de club. En tant qu’étranger qui arrive en France, c’est un produit de très haute qualité qu’il faut valoriser et on va avoir un résultat positif parce que le niveau, la compétitivité et l’attractivité du championnat montent chaque saison. »

⚪️Ⓜ️ OM : Marcelino reçoit un premier renfort de taille inespéré pour janvier ! #TeamOM https://t.co/11SwEkDOJR — But_OM (@Butfc_OM) September 8, 2023

Podcast Men's Up Life