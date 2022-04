OM : Longoria passe à l'action après le PAOK, l'UEFA lance un premier signal inquiétant

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ce samedi, aussi bien L'Equipe que La Provence reviennent sur les graves débordements survenus au Vélodrome jeudi soir, ayant conduit à 13 interpellations de supporters de l'OM et du PAOK. Et surtout à l'interdiction de déplacement des fans marseillais en Grèce au retour. Le quotidien régional signe la phrase la plus inquiétante puisque, selon lui, l'UEFA, qui a ouvert une enquête sur ces événements, a bien pris note que ce n'était pas la première fois cette saison qu'il y avait des problèmes avec Marseille (Galatasaray, Qarabag, Bâle). Et donc que la sanction pourrait être très sévère...

En conséquence, Pablo Longoria songerait à prendre des mesures très fortes pour montrer à l'instance sa volonté d'en finir avec tous ces problèmes. Le but du président de l'OM serait de renforcer au maximum la zone visiteurs du Vélodrome, même si cela a déjà été le cas après Galatasaray (filets surélevés, grilles de séparation fixées plus solidement). Du plexiglas pourrait être installé pour mieux séparer l'espace visiteurs du reste du stade et empêcher les jets d'objets sans gêner la vision des supporters adverses. Une bonne idée, qui ne devrait cependant pas empêcher l'UEFA de frapper fort.

Regardez qui est 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 à l’entraînement collectif ! 👀🔥 pic.twitter.com/YHGtDPlnWI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2022

Pour résumer Au surlendemain des gros incidents survenus contre le PAOK Salonique, l'OM risque de lourdes sanctions, surtout que l'UEFA note que ce n'est pas la première fois fois cette saison. Pablo Longoria veut faire un geste pour montrer sa bonne volonté.

Raphaël Nouet

Rédacteur