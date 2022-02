OM : Longoria prêt à hausser le ton pour trancher le conflit entre Milik et Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La victoire de l’OM jeudi en Ligue Europa Conférence face à Karagah (3-1) a laissé des traces dans le vestiaire olympien, où Arkadiusz Milik n’a pas encore décoléré. Remplacé par Dimitri Payet en seconde, celui qui a inscrit un doublé face aux Azéris a frappé dans une bouteille d’eau en revenant sur le banc de touche avant d’être remis à sa place par Jorge Sampaoli hier.

« Ce que je lui ai dit, c’est qu’il doit être heureux, a-t-il fait savoir hier en conférence de presse. Il a marqué deux buts, l’OM a gagné, un partenaire est entré à sa place et il ne doit pas être frustré. On a parfois l’impression que les joueurs cherchent des excuses pour ne pas être heureux. S’il n’est pas heureux, il doit peut-être aller voir d’autres personnes pour leur expliquer pourquoi. »

Milik comme Sampaoli, têtus et sûrs de leur éthique de travail, ne semblent pas prêts à accorder leurs violons. Pour tenir jusqu’à l’été, L’Équipe glisse ce samedi qu’une intervention du diplomate Longoria, resté proche de l’attaquant de l’OM, apparaît inéluctable. Il serait dommage de gâcher une fin de saison qui reste excitante sur le papier.

