OM : Longoria réagit à sa nomination, Sampaoli fait une première promesse

Par le biais d'un communiqué envoyé par l'agence d'image de Frank McCourt (Image 7), l'OM a annoncé de profonds changements ce vendredi soir. Head of football depuis août dernier, Pablo Longoria récupère la présidence du club en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud et Jorge Sampaoli débarque en tant qu'entraîneur jusqu'en juin 2023.

McCourt « ouvre un nouveau chapitre »

« C'est un nouveau chapitre pour l'Olympique de Marseille, et je m'engage personnellement à faire en sorte qu'il soit un véritable succès », a fait savoir Frank McCourt qui a confié à Pablo Longoria la priorité de « remettre le football au cœur de l'OM ».

Une mission dont l'Espagnol s'est dit honoré : « L'histoire et la culture de ce club sont véritablement uniques. Le football est inconcevable sans passion et cette nomination est pour moi un grand honneur, auquel je me prépare depuis que je suis entré dans le monde du football (…) Le club passe avant tout quoi qu'il arrive ».

Sampaoli promet de « jouer dur »

De son côté, Jorge Sampaoli a fait une annonce prometteuse sur sa motivation : « On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que le Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur. Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts ».