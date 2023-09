OM : Longoria réagit au tirage de la C3 et fait des annonces fortes au Mercato

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi, l'Olympique de Marseille a été placé dans le groupe de la mort avec l'Ajax Amsterdam, Brighton et l'AEK Athènes. Quelques minutes après la fin de ce tirage, le président marseillais, Pablo Longoria, s'est exprimé sur le groupe qu'a hérité les siens.

"Je pense que le dossier Touré - Meïté va être le dernier mouvement"

"On considère que c'est un groupe très relevé. Parler de groupe de la mort à ce moment de la compétition... C'est un groupe compliqué, très relevé, avec un niveau compétitif très haut. Avec l'Ajax qui a une tradition européenne, avec Brighton qui est l'équipe révélation de Premier League et avec l'AEK Athènes qui est champion de Grèce et qui est connue pour son intensité et sa continuité de jeu avec Matías Almeyda. Il faut sortir du groupe, tout d'abord. On doit se concentrer sur l'immédiat, être compétitif depuis le premier jour. Ce sera un groupe qui va se jouer sur de petits détails", a confié l'Espagnol au micro de Canal+ avant d'être interrogé sur la fin du mercato estival. "Je pense que le dossier Touré - Meïté va être le dernier. On est satisfait de notre mercato, le terrain va parler à présent."

Pablo Longoria s'est ensuite arrêté au micro de RMC Sport où il a fermé la porte à un départ d'Azzedine Ounahi d'ici ce vendredi à minuit. "C'est le coach qui prend ses décisions sur le terrain, mais il n'y a aucun sujet sur Azzedine Ounahi, il va continuer avec nous. C'est au joueur d'être compétitif aux entraînements et de gagner sa place".

🗣️ "Un groupe très compétitif. Ça va se jouer sur des petits détails"



La réaction de Pablo Longoria, président de l'@OM_Officiel après le tirage 🔵⚪️ pic.twitter.com/4tNoTeqjex — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 1, 2023

