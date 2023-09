OM : Longoria récolte un nouveau soutien de poids face aux Ultras

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si les Ultras de l’OM (à l’exception du CU84) persistent et signent dans leur demande d’un départ des dirigeants phocéens, les principaux groupes de supporters naviguent un peu seuls contre tous à Marseille actuellement.

Alors que Frank McCourt a pris la défense de son président délégué Pablo Longoria et que certains supporters ont déjà annoncé une manifestation de soutien à la direction contre la tentative de putsch des Ultras et de Rachid Zeroual, c’est désormais au tour des acteurs économiques provençaux de prendre position.

Les partenaires de l’OM à fond derrière le directoire de Longoria

Dans un communiqué envoyé à la Provence, « le Club Top 20, la CCIAMP et l'Upe 13 renouvellent leur soutien à l'équipe du directoire de l'Olympique de Marseille dans cette épreuve et réaffirment l'attention toute particulière qui est la leur, à préserver l'image positive et les valeurs véhiculées par l'OM et notre territoire ».

Une prise de position qui devrait faire chaud au cœur à Pablo Longoria, lequel a exercé avec son board son droit de retrait à Amsterdam jeudi mais n’a toujours démissionné, cherchant même, selon L’Equipe, un nouvel entraîneur pour prendre la suite de Marcelino.

Les acteurs économiques Provençaux apportent leur soutien aux dirigeants olympiens : 🔵⚪️



— 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 22, 2023

