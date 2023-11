OM : Longoria ressort du silence sur son avenir et fait son mea-culpa

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

En raison des résultats sportifs compliqués et du flou autour de l'avenir de Pablo Longoria et de la possible vente du club, l'Olympique de Marseille vit des dernières semaines agitées. Au micro de RMC Sport, le président olympien, Pablo Longoria, a fait ce mardi le point sur son avenir et sur la situation sportive du club phocéen.

Longoria veut toujours s'inscrire dans la durée à l'OM

Son avenir

"À partir du moment où j'ai pris la décision de rester, je dois m'inscrire dans la durée. Partir aurait été irresponsable, injuste, inconscient et un manque de respect pour l'institution Olympique de Marseille."

Les menaces de mort lors de la fameuse réunion du 18 septembre

"Il y a eu des menaces, oui. Cela a dépassé les limites, les groupes de supporters ont admis avoir dépassé les limites. Mais il n'y a pas eu de menaces de mort. Je n'ai jamais dit cela."

Son mea-culpa sur le changement d'entraîneur

"Je dois faire mon autocritique. Je prends à titre individuel d'avoir minimisé l'impact du passage d'un style de jeu à un autre. J'ai dit à Marcelino que je n'étais pas préoccupé par cette transition d'un style à l'autre. Mon analyse a été très superficielle. C'est quelque chose qu'on a pris à la légère."

