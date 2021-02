OM : Longoria revoit sa stratégie, arrivée anticipée de Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Jorge Sampaoli fait figure de favori pour remplacer André Villas-Boas à l’OM. RMC Sport a confirmé hier que les deux parties étaient bien parties pour trouver un accord même si aucune négociation financière n’a été entamée avec l’Argentin, qui souhaite terminer la saison brésilienne avec l’Atletico Mineiro (26 février). L’Équipe, ce mardi, explique que Nasser Larguet sera bien à la tête de l’équipe à Auxerre, demain, pour le match de Coupe de France, et à Bordeaux, dimanche, en L1.

Malgré la très mauvaise passe actuelle, les dirigeants de l’OM se disent rassurés par les premiers pas du formateur (62 ans) auprès d’un groupe qui semble réceptif à ses méthodes. Ils veulent donc se donner le temps de bien choisir leur futur entraîneur, en sachant qu’ils ne comptent pas nommer un coach pour assurer la liaison entre Larguet et le futur élu.

Une arrivée anticipée de Sampaoli à l'OM n'est pas à exclure

Canal+ disait pourtant le contraire lors du Classique entre l’OM et le PSG dimanche (0-2), avec une envie de presser le pas pour nommer un coach renommé avant la fin de la saison. Gianluca Di Marzio vient tirer les marrons du feu. Très fiable, le journaliste italien confirme des négociations en cours entre l’OM et les représentants de Sampaoli pour trouver un accord définitif. Selon lui en revanche, une arrivée anticipée de l’intéressé à Marseille ne serait pas à exclure. Du côté de son club actuel, UOL Esporte assure qu'on lui chercherait déjà un successeur, à choisir être Cuca et Tiago Nunes. Reste désormais à savoir l'impact de la quatrième paternité du technicien de 60 ans, heureux papa d'un petit Bento depuis 24 heures.