OM : Longoria s'amuse de la polémique avec Tessier et les ex de l'ASSE

Après avoir présenté Jean-Louis Gasset à la presse, l'avoir remercié et lui avoir laissé la parole, Pablo Longoria a répondu aux questions des journalistes, ce mardi. Le président de l'OM s'est montré très offensif, même sur les sujets les plus sensibles. Comme, par exemple, le fait que Stéphane Tessier prendrait de plus en plus d'importance au club, au point d'être pressenti pour assumer son rôle à partir de la saison prochaine. Une rumeur qui a fait rire Longoria, qui a expliqué être très proche de Tessier, au point de partir en vacances avec lui...

"Personne ne parviendra à diviser Stéphane et moi"

"Je vais demander à Jean-Louis : vous connaissez M.Tessier ? (Gasset répond que non) OK. L'entourage du club est... dur, il cherche à diviser. Stéphane Tessier, je l'ai choisi personnellement, j'ai pleine confiance en lui. On est partis en vacances ensemble. Pourquoi cherche-t-on à diviser le club ? La dynamique de résultats n'est déjà pas bonne... Stéphane manage très bien les gens au quotidien. Mais je suis le président. J'ai pris la direction d'appeler Jean-Louis Gasset. Personne ne parviendra à diviser Stéphane et moi."

🔵 Suivez en direct la première conférence de presse de 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐆𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 en présence de Pablo Longoria en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

