OM : Longoria secoué par les supporters à cause de Sampaoli, McCourt réclamé en urgence !

Les tensions sont ravivées à l’OM. Alors que le club phocéen traversait une saison plutôt paisible, les derniers résultats négatifs - notamment au Vélodrome - ont fait surgir un petit vent de révolte des supporters envers Jorge Sampaoli. C’est donc dans cette atmosphère pesante qu’une réunion au sommet s’est tenue hier soir entre Pablo Longoria et les fans de l’OM.

« Pendant plus d’une heure, le président de l’OM a écouté patiemment le ras-le-bol des fans lors d’une réunion assez chaude, selon plusieurs participants, avance RMC Sport. Les supporters ont par exemple insisté sur les 22 points perdus au Vélodrome, et sur un jeu beaucoup trop ennuyant. Certains tauliers n’ont d’ailleurs pas hésité à prévenir Longoria que l’ambiance risquait d’être électrique lors d’OM-Nice s’il n’y avait pas une prise de conscience. »

Si une victoire à Brest dimanche (20h45) est hautement conseillée, les supporters ont demandé plus de respect pour Arkadiusz Milik et les autres tauliers jetés en pâture par Sampaoli. « Longoria a promis qu’il ferait passer le message à l’entraîneur et aux joueurs, même si les échanges étaient déjà réguliers entre eux, et qu’il n’avait pas pour habitude d’interférer dans les choix du coach. Les supporters ont enfin demandé à voir rapidement Sampaoli et les Olympiens pour qu’ils puissent exprimer leur impatience… ainsi que Frank McCourt, pour mieux comprendre où va l’OM dans les prochains mois », conclut la radio sportive. Le business bostonien pourrait donc revenir à Marseille plus tôt que prévu.

