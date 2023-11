OM : Longoria sort du silence sur la vente du club et renvoie la patate chaude à McCourt

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Au cours d'un entretien accordé à RMC Sport, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a été interrogé sur la possible vente du club phocéen, renvoyant la patate chaude au propriétaire marseillais, Frank McCourt.

"Ce n’est pas une question pour moi"

"Ce n’est pas une question pour moi. Depuis que je suis arrivé à l’OM, il y a toujours ces rumeurs de vente. J’ai commis une erreur, une fois. Je me suis laissé affecter par toutes ces rumeurs. C’était avant une demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord. On était à l'aéroport. Je me souviens que je me suis tendu parce que j’y ai donné de l’importance. C'était un moment important de notre saison, avant d’aller à Rotterdam. Ça m'avait déstabilisé moi, mais aussi le groupe. Plusieurs joueurs m’ont demandé où ça en était. J’ai donné de l’importance (à ces rumeurs) à ce moment-là. J'ai fait l'erreur de transmettre cette "non tranquillité" et de commencer à demander à mon propriétaire. Après ça, j’ai cherché à m’évader complètement de tout ce type de sujets. Il faut faire avec, ça fait partie de notre environnement. J’ai cherché à m’isoler et travailler avec pérennité. On doit faire comme si on allait continuer au club pour les X prochaines années. Si on tombe dans ce type de jeu, on fait l’erreur que j’ai faite avant le Feyenoord : donner de la crédibilité à ces rumeurs", a répondu le dirigeant espagnol.

🔴 Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria s'est longuement confié au micro de RMC Sport. Le début de saison décevant du club, le départ de Marcelino, le niveau des attaquants, les relations avec les supporteurs, le recrutement : il n'a évité aucune question. — RMC Sport (@RMCsport) November 14, 2023

Podcast Men's Up Life