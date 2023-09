OM : Longoria veut nettoyer le club de ses « agents-doubles » !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Comme il l’a annoncé vendredi en conférence de presse, Pablo Longoria a pris la décision de rester en poste à la présidence de l’OM mais également de porter-plainte face aux menaces qu’il a subi après sa rencontre houleuse avec les responsables des groupes Ultras lundi soir.

Les Ultras ne sont pas les seuls ennemis de Longoria

Soutenu par Frank McCourt, qui l’a conforté et défendu alors qu’il avait envie de quitter le navire en début de semaine, Pablo Longoria ne mènerait pas seulement une fronde contre les groupes de supporters pour limiter leurs influences mais aussi contre certaines personnes travaillant actuellement à l’OM et à l’origine des fuites et des reproches du vice-président des Winners Rachid Zeroual.

En effet, si l’on en croit Sports Zone, Pablo Longoria a dans son collimateur « quelques dissidents qu’il décrirait comme des « agents-doubles » ». De là à imaginer une nouvelle purge dans l’organigramme du centre de formation ?

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Frank McCourt a tenu à conforter Pablo Longoria alors que ce dernier avait très envie de partir en début de semaine.



▫️Longoria s’est plaint de la réunion, certes, mais aussi et surtout de quelques dissidents qu’il décrirait comme des « agents-doubles ». 1/2. pic.twitter.com/JMGaxpshz2 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) September 23, 2023

Podcast Men's Up Life