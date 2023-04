OM, Stade Rennais : Pau Lopez n’a pas oublié Mandanda

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

À l’été 2021, Pau Lopez fait son arrivée dans la cité phocéenne en provenance de la Roma. Le portier espagnol signe alors que Steve Mandanda était en place. Le Champion du Monde 2018 a très bien accompagné son coéquipier qui cherchait ses marques. Dans un entretien accordé à So Foot, Pau Lopez a expliqué sa belle relation avec l’ancien international français.

« Je savais que ce serait compliqué. Ça dépendait aussi beaucoup de Steve mais il a été super avec moi. Il m’a rendu les choses faciles. Il aurait pu s’agacer, agir autrement, mais pas du tout. Moi, j’essayais surtout de bien m’entraîner, de ne pas le déranger et de comprendre la situation. Steve est une belle personne, je le respecte beaucoup. Le coach faisait ses choix, on a alterné dans la saison et on a réussi à terminer deuxièmes », a-t-il confié.