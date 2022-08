OM : Lopez réagit au tirage au sort de la Ligue des Champions et confirme des tensions en interne

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le tirage au sort de la Ligue des Champions

"Ce sera toujours difficile. Il n'y a pas d'équipes faciles en Ligue des Champions. Chaque match sera très difficile et si on veut faire quelque chose dans cette compétition, il faudra avoir cette mentalité. C'est pareil si je préfère un groupe ou l'autre: la réalité c'est qu'on doit jouer contre les équipes contre lesquelles on a été tirées. Ça ne sert à rien de penser aux autres équipes."

Le derby du Sud face à l'OGC Nice

"Ce sera un match qui sera très difficile. Il faudra oublier la saison dernière. Ils sont très bons pour nous pour savoir si on est dans la bonne ligne. Je pense que l'équipe est dans une bonne dynamique et une bonne mentalité pour jouer ce match là."

Le changement d'entraîneur des gardiens

"C'est Pablo Longoria qui a décidé et on doit respecter. Je connais Jon Pascua depuis le Real Betis. Il me demande beaucoup et cela me convient."

Sa blessure au psoas

"C'est le match contre le Real Betis. J'ai senti quelque chose un peu bizarre sur la cuisse. Le médecin m'a dit qu'il y avait quelque chose de pas très important mais il fallait deux trois semaines de repos. Maintenant je me sens bien."

La fin du mercato estival

"Sur le mercato, on a changé beaucoup de choses qu'on devait changer. Pablo Longoria est quelqu'un de très intelligent, il fait les choses parce qu'il fallait les faire. Je suis à 100% avec lui."

Les tensions en interne

"C'est normal quand tu changes beaucoup de choses. Mais sur le terrain ça s'arrête."

