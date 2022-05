OM : Lopez veut que Mandanda soit titulaire face au Feyenoord

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Après la lourde défaite dimanche dernier de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique Lyonnais (3-0), en clôture de la 35e journée de Ligue 1, Pau Lopez a été interrogé sur la possible titularisation de son concurrent, Steve Mandanda, pour la réception ce jeudi du Feyenoord, en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence.

"Mandanda doit jouer jeudi"

"Pas de problème, la compétition de Steve Mandanda, c'est la Ligue Europa Conférence. Il y a très bien joué jusqu'à aujourd'hui. On est là parce qu'il a très bien joué, il a beaucoup de mérite. Il doit jouer jeudi", a répondu le portier espagnol. De son côté, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, a confirmé en conférence de presse que c'est Steve Mandanda qui gardera les cages olympiennes lors de la deuxième manche face au Feyenoord. "Jeudi, ce sera Steve Mandanda qui jouera. On compte sur lui pour ce match très important et pour qu'on puisse se rendre en finale."

Pour résumer Le gardien de l'OM, Pau Lopez, a avoué qu'il voulait voir son concurrent, Steve Mandanda, être titulaire pour la réception ce jeudi du Feyenoord, en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence.

