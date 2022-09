OM - LOSC : l’incroyable geste entre Tudor et Longoria dans le tunnel des vestiaires

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

L’OM continue de faire jeu égal avec le PSG en tête de la Ligue 1. Grâce à leur victoire à l’énergie hier contre le LOSC (2-1), les hommes d’Igor Tudor restent en haut du classement en compagnie de de leur grand rival et ont dépassé le RC Lens. Pourtant, tout n’a pas été parfait hier au Vélodrome, notamment pour un Leonardo Balerdi calamiteux et sorti en première période.

« J’ai dû faire quelque chose que je n’aime pas faire et je m’en excuse, a clarifié Tudor devant la presse. Ce n’est pas parce qu’il a mal joué, mais j’avais l’impression que l’arbitre avait le carton facile et je trouvais que Leo risquait de prendre un second avertissement. Je n’ai pas aimé le fait qu’il soit sifflé, ce n’est pas beau de siffler ses propres joueurs. Surtout lui, c’est un bon gars. Il donne toujours le maximum. »

Il n’empêche que Tudor semble avoir trouvé la bonne carburation pour que l’OM refasse peur cette saison. Et les petits soucis de cet été semblent d’ores et déjà oubliés. Pour preuve, Pablo Longoria lui a sauté dans les bras après le match dans le tunnel menant aux vestiaires.