OM, LOSC : Longoria ne fera pas appel à Luis Campos... qui livre un gros indice sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

C'est un chantier que les supporters de l'OM appelaient de leurs vœux et qui a été activé en urgence par Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen a décidé de débarquer Jacques-Henri Eyraud de son poste de président pour y installer Pablo Longoria, directeur du football qui prend donc du galon de manière spectaculaire.

Un poste de président qui pourrait poser question sur sa capacité à gérer la stratégie sportive à plein temps, alors que Jorge Sampaoli arrive également sur le banc. Voilà pourquoi ces dernières heures, le nom de Luis Campos est revenu à l'OM. Le dénicheur de talents pourrait-il venir épauler Longoria ? Ce sera non si l'on en croit le journaliste de RMC Loïc Tanzi, qui assure qu'aucune des deux parties n'a vraiment envie de collaborer pour le moment.

J’ai vu passer des rumeurs depuis hier soir sur une possible arrivée de Luis Campos à l’OM. On nous a fait savoir que si le projet de l’OM était très attractif, Luis Campos ne viendrait pas en l’état. Et il n’y a pas non plus une volonté à Marseille de le faire venir. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) February 27, 2021

La Premier League dans le viseur

Il faut dire que Luis Campos a visiblement d'autres plans. Dans des propos au Telegraph relayés par le10sport, l'ancien dénicheur de talents du LOSC a évoqué son avenir. « Les meilleurs clubs du monde comme le Barcelone, le Real Madrid, Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus, l'Olympique de Marseille cherchent toujours à s'adjoindre les meilleurs professionnels pour optimiser leurs résultats sportifs et financiers... Je me considère aujourd'hui privilégié de figurer dans la liste restreinte des clubs de ce profil... Et je m'en sens évidemment fier et honoré ».

Et son rêve semble clair, à savoir exporter ses talents en Premier League. « La Premier League est considérée comme l'un des championnats les plus compétitifs au monde. En tant que compétiteur, j'aimerais bien sûr relever le défi, mais il doit se dérouler au bon moment, avec le bon club et les bonnes personnes », a conclu Luis Campos.