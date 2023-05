OM, LOSC : Marcelo Bielsa a enfin trouvé preneur

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel : Marcelo Bielsa est le nouveau sélectionneur de l’Uruguay. La Fédération locale a annoncé la grande nouvelle cette nuit par un communiqué limpide. L’ancien entraîneur de l’OM, du LOSC ou de Leeds aura pour mission de mener la Celeste à la Coupe du Monde 2026.

Official, confirmed. Marcelo Bielsa had signed as new Uruguay national team head coach. 🚨🔵🇺🇾 #Uruguay



Former Leeds and OM manager will be in charge until the 2026 World Cup. pic.twitter.com/5bkMixnj3c