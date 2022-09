OM - LOSC : Tudor s’excuse pour Balerdi et annonce une bonne nouvelle à Payet

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L’OM continue de faire jeu égal avec le PSG en tête de la Ligue 1. Grâce à leur victoire à l’énergie hier contre le LOSC (2-1), les hommes d’Igor Tudor restent en haut du classement en compagnie de leur grand rival et ont même dépassé le RC Lens. Pourtant, tout n’a pas été parfait hier au Vélodrome, notamment pour un Leonardo Balerdi calamiteux et sorti en première période.

« J’ai dû faire quelque chose que je n’aime pas faire et je m’en excuse, a clarifié Tudor devant la presse. Ce n’est pas parce qu’il a mal joué, mais j’avais l’impression que l’arbitre avait le carton facile et je trouvais que Leo risquait de prendre un second avertissement. Je n’ai pas aimé le fait qu’il soit sifflé, ce n’est pas beau de siffler ses propres joueurs. Surtout lui, c’est un bon gars. Il donne toujours le maximum. »

Au sujet de Dimitri Payet, resté sur le banc tout le match, le coach de l’OM l’a préservé en vue des prochaines échéances. « Je le vois dans un bon moment, il se sent bien, comme Gerson ou toute l’équipe. Il y a beaucoup de matches, tout le monde est important, a-t-il ajouté. Avec Dimitri, nous avons parlé, vendredi, je lui ai expliqué mon plan, comme nous jouons tous les trois jours, il sera titulaire mardi (face à Francfort, en Ligue des champions). C'est un joueur qui répond toujours présent quand on fait appel à lui, il se sent mieux après son petit problème, il a repris l'entraînement juste avant Londres. Il est positif, et je connais ses qualités. »